Stellar Blade, Shift Up annuncia la versione PC con il mese di lancio ed il nuovo crossover

Dopo il grande successo su PlayStation 5,si prepara ad uscire anche su PC. Durante il PlayStation State of Play del 12 febbraio 2025,Up hato ufficialmente l’arrivo dellaPersonal Computer del suo acclamato Action/Adventure. L’uscita è prevista per giugno 2025 e includerà tutti i contenuti pubblicati finora, offrendo un’esperienza completa ai nuovi giocatori.Sebbene la data esatta non sia stata ancora comunicata, l’attesa sarà breve, con ilprevisto tra appena quattro mesi.Up nutre grandi aspettative per laPC di, con la speranza di superare le vendite già eccellenti registrate su PS5. L’espansione su una nuova piattaforma permetterà a un pubblico ancora più vasto di scoprire le avventure di Eve, protagonista dell’opera.