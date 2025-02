Thesocialpost.it - Stefano Tacconi ottiene una casa popolare Aler a Milano, ma esplode la polemica: “Tempistiche eccezionali”

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale,, ha ottenuto un alloggiodall’. La richiesta è stata presentata nell’aprile 2023 dalla moglie Laura Speranza, sposata in seconde nozze nel 2011. La coppia, che ha quattro figli, ha ricevuto il primo appartamento nell’hinterland milanese prima di ottenere uno scambio con un secondo alloggio nella periferia sud della città.Leggi anche: Verissimo, l’ex marito di Simona Ventura non si trattiene: “Ci vuole coscienza.”Dubbi sulla rapidità della concessioneIl trasferimento, avvenuto in tempi eccezionalmente rapidi, ha sollevato alcune perplessità. “Mai visti cambi alloggio così veloci: sarebbe bello checi abituasse a tanta rapidità”, ha dichiarato Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd ed ex segretaria del Sunia, sindacato inquilini.