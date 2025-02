Stefano Tacconi ottiene una casa popolare a Milano Dal coma al recupero l’ex Juve sotto attacco | i sospetti del Pd sui favori

Leggi su Open.online

Due case popolari acambiate in sette mesi, anche se da regolamento – a meno di deroghe particolari – il trasloco è permesso solo dopo un anno. Il nome di, ex portiere dellantus, è al centro di una polemica che riguarda l’assegnazione degli alloggi da parte dell’Aler, l’Azienda lombarda di edilizia residenziale controllata dalla Regione. Dopo due anni che definire complicati sarebbe un eufemismo – tra ilper aneurisma ad Alessandria e le cure diviso trae San Giovanni Rotondo – ora si parla di lui fin dentro al Consiglio regionale. La polemica in consiglio regionale«Se non ci fossi stato io, il museo dellanon lo avrebbero mai fatto», le parole dello stesso– tuttora l’unico portiere ad aver vinto tutte le coppe europee per club –lineano un’aura di invincibilità che lui stesso ha ammesso di aver perso con l’ischemia cerebrale.