Steam banna i videogiochi con pubblicità invasive

Non si tratta di una notizia nuovissima, ma Valve ci teneva proprio a ribadire questo concetto.Con un comunicato ufficiale uscito nei giorni scorsi, l’azienda proprietaria diè tornata a riaffermare le sue politiche contro laforzata neidistribuiti sulla sua piattaforma, fornendo degli esempi concreti per chiarire cosa è accettabile e cosa non lo è.La notizia principale riguarda il divieto diinvasiva. Valve ha ribadito con forza che i giochi sunon possono costringere i giocatori a guardare o interagire con annunci pubblicitari per poter giocare. Sebbene la cross-promotion ed i product placement siano tollerati, l’azienda non ammette modelli di business basati sullaa pagamento che bloccano o limitano l’esperienza di gioco. In pratica, non sarà più consentito utilizzare lacome modello di business principale e quindi come “modo per fornire valore ai giocatori, ad esempio offrendo ricompense per la visualizzazione di annunci”.