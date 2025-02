Game-experience.it - State of Play, tutti gli annunci, i giochi ed i trailer del 12 Febbraio 2025

Loofdel 12ha presentato una serie di novità perStation 5. L’evento di 40 minuti ha mostrato, aggiornamenti edi nuovi titoli attesissimi.Scopriamo qui sotto, ie glidel nuovoof.Il primo gioco dell’evento è stato Monster Hunter Wilds, che ha sorpreso i fan con il ritorno del Mizutsune e un’importante espansione gratuita in primavera.A seguire, Sega haato Shinobi: Art of Vengeance, un revival della saga con combattimenti dinamici e sezioni platform, in arrivo il 29 agosto.Un altro highlight dell’evento è stato Sonic Racing: CrossWorlds, un gioco di corse che introduce i Ring di trasferimento, meccanica che permette ai giocatori di teletrasportarsi tra diversi mondi.