Ilgiornaleditalia.it - Startup, Davide D’Arcangelo (Next4): “Investire in innovazione e crescita, serve un ecosistema più forte”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"La mappa disegnata da Unioncamere sulleinnovative nel nostro Paese delinea un quadro di grande rilievo. In termini assoluti, i giovani e le donneper sono più numerosi al Nord, in cui si concentra oltre la metà delleinnovative under 35 del Paese, con 1.084 realtà su un tota