Oasport.it - Startlist sprint femminile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Dopo l’ouverture riservata ormai come da tradizione alla staffetta mista, ildei Campionatidiprosegue domani a Lenzerheide con lasulla distanza dei 7,5 chilometri. In Svizzera verrà assegnato dunque il primo titolo individuale di questa rassegna iridata preolimpica, in attesa dellamaschile di sabato.Favorite d’obbligo sulla carta le francesi Lou Jeanmonnot, Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet, la svedese Elvira Oeberg e la tedesca Franziska Preuss (attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo), ma attenzione ad alcune outsider di lusso tra cui Hanna Oeberg, Selina Grotian, Paulina Batovska Fialkova, Maren Kirkeeide e le altre transalpine.L’Italia può ambire ad un risultato di prestigio con la veterana Dorothea Wierer, chiamata ad una gara perfetta per poter sperare di giocarsi un posto sul podio o comunque un’ottima posizione di partenza in vista dell’inseguimento.