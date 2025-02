Parmatoday.it - Stare bene… non solo a parole

La salute non èassenza di malattia, ma un percorso quotidiano fatto di scelte, consapevolezza e relazioni. Con questo spirito prende il via "bene. Non", un ciclo di cinque incontri dedicati al benessere, promossi da Parmawelfare in collaborazione con associazioni.