Stanza da rifare in quattro minuti: "Non chiamatelo servizio di pulizia"

ore per pulire 48 camere, 17 bagni e 7 corridoi aspettando anche l’ascensore per passare da un piano all’altro. Gli operatori che effettuano le pulizie al San Matteo hanno 4al massimo peruna. "In 3 o 4non fai le pulizie – ha detto Sabina Bertolini del Sindacato di base – dai una parvenza di. Potrebbe anche andare bene, se venissero effettuati spesso dei risanamenti. Peccato che non accada e poi, se compare una ragnatela, la colpa è di chi fa le pulizie. È successo a un’operatrice che ha ricevuto una lettera di richiamo perché non era andata a caccia del ragno". Ieri la maggioranza di coloro che si occupano delle pulizie del Policlinico si è riunita in assemblea per discutere dei carichi di lavoro, ma anche la maggiorazione prevista per le domeniche lavorate e gettare le basi per quello che accadrà con la nuova ditta appaltatrice.