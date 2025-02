Amica.it - Stanno per iniziare a Roma le riprese di "Tre ciotole", il film tratto dall'ultimo libro pubblicato in vita da Michela Murgia

Il testamento didiventa un. Trenzoina scrittrice sarda pochi mesi prima di morire nell’agosto del 2023 (leggi qui il nostro ricordo), sta per essere portato sul grande schermo. Grazie alla regista e sceneggiatrice spagnola Isabel Coixet (La miasenza me, Map of the Sounds of Tokyo, Un amor). E a due degli attori più importanti della nostra cinematografia, Alba Rohrwacher e Elio Germano. Ledella produzione italo-spagnola inizieranno ail prossimo 3 marzo. Nel cast anche l’attore spagnolo Francesco Carril, appena visto nella serie tv Dieci Capodanni (è in streaming su RaiPlay).La trama di “Tre”Tre, in realtà, è una raccolta di racconti.