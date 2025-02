Ilrestodelcarlino.it - Stangata in Emilia Romagna, la manovra De Pascale: aumentano Irpef, ticket sanitari, bollo auto e Irap

Bologna, 13 febbraio 2025 – Aumento dell'addizionaleper gli ultimi due scaglioni di reddito (più di 28mila euro), riforma deicon l'introduzione deianche sulla farmaceutica e dal 2026 aumento del 10% dele dell', imposta sulle imprese. Sono le misure previste dalla giunta regionale nella proposta di bilancio 2025. "Una sorta di tassa di scopo - dice il governatore de- che servirà a mettere in sicurezza e anzi a potenziare il sistemao regionale nonostante i tagli del governo, colmando un disavanzo di circa 200 milioni, e a incrementare nel triennio il fondo per la nonsufficienza di circa 150 milioni". Un potenziamento senza precedenti del Fondo per la nonsufficienza, il sostegno al trasporto pubblico locale e il raddoppio dei fondi per la manutenzione di fiumi, coste e frane.