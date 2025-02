Thesocialpost.it - Standing ovation per Cristicchi. Achille Lauro incanta. Francesca Michielin piange. Applausi per Fedez e Giorgia. La classifica

Leggi su Thesocialpost.it

La sfida tra i 4 cantanti della categoria Nuove Proposte è stata vinta da Alex Wyse e Settembre. Bellissimo il messaggio della coppia di ragazze Vale LP e Lil Jolie che si presenta con il cartello “se non voglio tu non puoi”. Peresce in lacrime. Il superospite Damiano David ha cantato Lucio Dalla, affiancato dall’attore Alessandro Borghi con il nipote Vittorio sul palco. Emozione unica fino alla fine, con una Balti in formissima e un Malgioglio smagliante. Per non parlare dell’immenso Frassica. Finito all’1:13. 01:05 – Ladella seconda serata Nei primi 5 nellarandom di stasera ci sono:, Simonee Lucio Corsi. Le canzoni sono state votate dal pubblico tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio.