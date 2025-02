Ilfattoquotidiano.it - Stalking, la Cedu condanna l’Italia: “Le autorità non hanno mostrato volontà di processare uomo rapidamente”

La Corte europea dei diritti umani hatoper non aver agito prontamente sulla denuncia di una donna vittima di ripetute molestie eed episodi di violenza da parte dell’ex compagno. Nella verdetto la Corte europea per i diritti umani afferma di essere preoccupata per le conseguenze combinate delle peculiarità del sistema italiano di prescrizione e dei ritardi nei procedimenti perché conducono alla chiusura di un numero significativo di casi anche di violenza domestica. La donna aveva presentato il ricorso allanel 2019. Le violenze denunciate alleitaliane nel 2009 erano avvenute nei due anni precedenti.I giudici di Strasburgorilevato che “sono trascorsi 3 mesi prima che la denuncia della donna fosse registrata“, e che in seguito “l’ex compagno è stato rinviato a giudizio circa 4 anni dopo la presentazione della denuncia e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata più di 6 anni dopo”.