Stabrawa e la Conad si dicono addio

La, nella volata salvezza di Serie A2, dovrà fare a meno di Pawel. Il 28enne opposto polacco e la società cittadina, infatti, hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. Il giocatore non sarà più a disposizione di coach Fanuli nel rush finale, a partire dalla trasferta brianzola di domenica alle 17 con Cantù. Arrivato in estate dopo un’ottima stagione in A3 a Palmi, culminata col successo nella Coppa Italia e la promozione,è partito titolare ma è poi stato scavalcato nelle gerarchie da Andrea Gasparini, divenuto un punto fermo del sestetto granata. Curiosità: per il 2°anno di fila la scelta dell’opposto straniero non si è rivelata prolifica, con il tedesco Marks (oggi a Fano) che nello scorso campionato fu frenato da persistenti problemi fisici.