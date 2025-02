Iodonna.it - «Sta combattendo contro il tumore il più duramente possibile»

Sanremo, 13 feb. (askanews) – Durante la conferenza stampa dei Duran Duran alla vigila del loro ritorno sul palco di Sanremo come super ospiti, Simon Le Bon ha parlato di Andy Taylor, lo storico chitarrista della band che da tempo si è ritirato: «Sono sicuro che a Andy piacerebbe essere qui. Come probabilmente saprai, ha un cancro alla prostata. È in uno stadio molto avanzato. È al quarto stadio, un cancro metastatico. Stail più. E noi siamo con lui in questa lotta».