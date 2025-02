Ilgiorno.it - St, l’ora della verità. Il colosso del chip convoca a Catania i metalmeccanici

A chiedere al governo di battere un colpo su ST erano stati i, Fim, Fiom e Uilm, a più riprese da dicembre. E, ora, a distanza di pochi giorni dall’ultimo sollecito, la multinazionale dei semiconduttori fissa un incontro con i sindacati. L’appuntamento è per il 20 febbraio a. Nel frattempo, la gestione dell’azienda è stata al centro di un colloquio l’altro ieri, a Parigi, fra il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il suo omologo, Eric Lombard, a margine dell’incontro nella capitale francese sull’intelligenza artificiale. Uno scambio "su come il gruppo potrà affrontare al meglio le nuove sfide di mercato". Nulla di più sin qui nonostante la partecipazione paritaria del 27% fra Mef e l’esecutivo d’Oltralpe neldel. Tutta sbilanciata verso i cugini, secondo gli ex dirigenti che hanno testimoniato per la class action americana contro l’ad Jean-Marc Chery e il direttore finanziario Lorenzo Grandi.