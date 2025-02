Sport.quotidiano.net - Squalifiche. Il giudice sportivo ferma il giallorosso Canonici. Matelica, un turno ad Aquila e Lucarini

I provvedimenti delin Serie D e quelli regionali dall’Eccellenza alla Prima categoria. Serie D Tre giornate: Osama (Castelfidardo): "Era in panchina – si legge nella motivazione – quando si avvicinava a quella avversaria e colpiva con diverse manate alcuni calciatori". Una gara: Franzese (Isernia), Morganti (Castelfidardo), Severini (Atletico Ascoli),(Recanatese). Multa. Mille euro al Castelfidardo: "In quanto – si legge nella motivazione – propri raccattapalle hanno causato ritardo alla ripresa del gioco in diverse occasioni nel corso della gara ed avere propri dirigenti omesso di rimediare a tale comportamento nonostante le richieste del direttore di gara. Inoltre i sostenitori locali hanno rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale e istigavano alcuni bambini a rivolgere espressioni offensive agli ufficiali di gara".