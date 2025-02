Ilgiorno.it - “Sposerò Simon Le Bon”: il film cult e la Duran Duran mania nella Milano da bere degli anni Ottanta

, 13 febbraio 2025 –, esterno notte. Una ragazzina in abito da sposa saltella in piazza Duomo dove la aspetta il suo idolo, il cantante dei, per portarla all’altare. Una scena entrata nell’immaginario collettivo di tante teenager. Perché è l’incipit di una pellicola, “Le Bon’’. Unche segnò un’epoca e una generazione, quelle delladae dei paninari e che nasceva dall’omonimo libro, autobiografico, pubblicato un anno prima diventato un vero e proprio caso. Autrice: Clizia Gurrado, allora 15enne, oggi giornalista e scrittrice. A sinistra una foto storica dei Paninari di fronte al Burghy di piazza San Babila; sopra Bircide, Ramon Verdoia, con Barbara Blanc protagonista delLe Bon“; sotto Francesca e Marco, all’uscita dal McDonald’s La pellicola negliè diventata unper la sua capacità di raccontare ladi allora e – soprattutto – il fenomeno