Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 13 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

13ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, l’atletica con il World Indoor Tour di Lievin, il basket con la Coppa Italia, gliinvernali con i Mondiali di sci alpino, il calcio con Europa League e Conference League, e tanto altro ancora.Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseNel torneo WTA di Doha scenderanno in campo nel tabellone di doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, alla ricerca delle semifinali, mentre in singolare, Matteo Arnaldi nell’ATP di Delray Beach e Lorenzo Musetti nell’ATP di Buenos Aires, cercheranno il pass per i quarti di finale.Per i Mondiali 2025 di sci alpino andrà in scena a Saalbach (Austria) lo slalom gigante femminile: lo start della prima manche avverrà alle ore 09.