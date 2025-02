Romadailynews.it - Sport: atleti asiatici di sport invernali mirano a Milano-Cortina 2026

A meno di un anno dai Giochi olimpicidi, i migliorideglistanno affinando le loro abilita’ nelle arene ghiacciate e innevate della Cina nord-orientale, determinati ad accumulare esperienza in vista della competizione globale. La nona edizione dei Giochi, attualmente in corso a Harbin, nella provincia dello Heilongjiang, hanno attirato un record di 1.200da 34 Paesi e regioni, diventando la piu’ grande edizione nella storia dell’evento. Mentre, capitale della moda, si prepara a co-ospitare le Olimpiadiinsieme al leggendario centro deglidi, la competizione si sta scaldando. Secondo il Comitato olimpico internazionale, quasi 2.900si contenderanno la gloria in 16 discipline attraverso 114 eventi a