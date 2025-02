Ilrestodelcarlino.it - Spedizione punitiva per un furto. Tre arresti dopo un pestaggio per ottenere la confessione

Un uomo a terra. Sanguinante. Qualcuno l’ha visto gettato da un’auto in corsa. Anzi, ne ha visti due. In effetti sono due. Feriti entrambi. Un vigilantes del centro commerciale Bennet di Forlimpopoli prima li soccorre e poi dà l’allarme. Quasi cinque mesii carabinieri ricostruiscono il puzzle. Quei due erano le vittime d’una resa dei conti. D’una forma di giustizia-express, fai-da-te: tre uomini li avevano prelevati a forza, buttati in un’auto, portati in un’area isolata di Castrocaro e poi picchiati a sangue. Con uno dei due legato e preso a calci e pugni. E con la minaccia d’essere buttati in un pozzo. Questa la versione dell’accusa, messa nero su bianco dagli investigatori dell’Arma, formalizzata dalla procura e accolta dal giudice per le indagini preliminari di Forlì, che ha decretato glidomiciliari per i tre aggressori, indagati per concorso in estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.