Spazio | scoperto anello di Einstein all’interno di una galassia nota

La missione Euclid ha rilevato undi, un fenomeno astronomico che si verifica quando la luce di una sorgente luminosa molto distante passa vicino a un oggetto massiccio intermedio e viene distorta a causa della gravita’. A identificarlo gli scienziati del Max Planck Institute for Astrophysics, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista ‘Astronomy and Astrophysics’, per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Bruno Altieri e Conor O’Riordan, ha esaminato i dati della missione Esa, lanciata allo scopo di ottenere immagini di altissima accuratezza e misurare gli spettri di milioni di galassie lontane. Euclid, partita nel luglio 2023, ha inviato le prime immagini di test a settembre,delle quali gli esperti hannoto un fenomeno potenzialmente interessante.