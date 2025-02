Lanazione.it - Spazio Comune. Soluzioni e servizi gratuiti per le pratiche quotidiane attraverso due avamposti sociali

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Attivi dalla metà dell’anno scorso, duesono attivi in due località deldi Cortona. Glisi pongono come uno tangibile e fruibile di persona che mira a portareutili,e in maniera continuativa all’interno di aree distanti dai centri amministrativi Glisi avvalgono della presenza di operatori qualificati, è possibile, ad esempio, completaredigitali o accedere aipubblici, degli enti locali, della pubblica amministrazione in generale. I duesono aperti in zone diverse della provincia, secondo gli orari e nelle località seguenti. ? Camucia - Sede Solidarietà AUSER Camucia Via di Murata, 36 tutti i giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; ? Montagna Cortonese - Circolo Ricreativo Montagna Cortonese, C.