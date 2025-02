Secoloditalia.it - Spagnolo stuprò e uccise Federica Squarise: il “gordo” si è sposato, lavora e a breve sarà libero

Leggi su Secoloditalia.it

La giustizia spagnola perdona anche chi ha commesso crimini orribili. Per uno stupro con omicidio, diciassette anni bastano. Peccato che per i genitori della vittima il “fine pena” sia “mai”. Era il 30 giugno del 2008 quando, apprezzata dipendente di Morellato, residente nell’alta padovana a San Giorgio delle Pertiche, durante una vacanza a Lloret de Mar, conobbe Victor Silva, conosciuto come il “”, l’obeso, in. Quella notte Silva prima violentò la ragazza, che aveva rifiutato le sue avances, poi la ammazzò. Dal 31 marzo 2026 quell’assassinoa tutti gli effetti un uomodopo aver scontato 17 anni e 9 mesi di reclusione, ma già da tempo, tra benefici e permessi, si era rifatto una vita, sposandosi e trovandosi un lavoro.I genitori di, dopo una settimana di ricerche, furono avvisati del ritrovamento del corpo della figlia il 7 luglio xdel 2008, completamente spogliato abbandonato tra la vegetazione.