Frosinonetoday.it - Spaccio dai domiciliari nel quartiere scalo, arrestato un uomo

Leggi su Frosinonetoday.it

Ha continuato a spacciare droga nonostante già era statoe si trovasse agli arresti. Stiamo parlando di unche è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish, motivo per il quale la Corte di Appello di Roma ha disposto l’aggravamento della misura in atto con.