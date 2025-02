Ilfattoquotidiano.it - “Sospensione di uno o due anni per Sinner”: la richiesta della Wada sul caso Clostebol

“Laritiene che la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non fosse corretta secondo le norme correnti e chiede un periodo dicompreso tra uno e dueper J“. Queste le parole del portavoce dell’agenzia mondiale antidoping, James Fitzgerald, rilasciate a La Stampa in vista dell’appello sul(dopo l’assoluzione del tribunale nominato dall’Itia) in programma davanti al Tas di Losanna, con le udienze a porte chiuse fissate per il 16 e il 17 aprile. “Lanon chiede la cancellazione di alcun risultato – prosegue Fitzgerald – salvo quelli già imposti in primo grado. Poiché la questione è ora pendente dinanzi al Tas, lanon commenterà ulteriormente”. Parlando poi in generale, senza riferirsi direttamente aldel numero 1 al mondo, il portavoceha ribadito che “il principioresponsabilità oggettiva è di fondamentale importanza per sostenere la correttezza nello sport.