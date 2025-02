Oasport.it - Sorteggio ATP Doha, i possibili avversari di Sinner turno per turno. Mina vagante Djokovic

Sarà il ranking ATP rilasciato lunedì 10 febbraio a deterre le 8 teste di serie dei Qatar Open 2025 di tennis: i migliori della classifica mondiale, compresi tra il 1° ed il 12° posto, saranno protetti dal seeding ae non potranno incontrarsi prima dei quarti di finale. La cerimonia deldel tabellone principale di singolare dei Qatar Open avrà inizio alle ore 10.00 italiane di sabato 15 febbraio: l’Italia potrà contare su un’unica testa di serie: Janniktornerà in campo dopo il trionfo degli Australian Open e sarà ovviamente il numero 1 del seeding.IL REGOLAMENTODopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per deterre chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.