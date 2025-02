Amica.it - Sorpresa: mettere il profumo prima di dormire favorisce il riposo

Tra i rimedi più efficaci per stimolare il sonno ebene, oltre ad alcune buone abitudini e agli integratori alla melatonina, esistono dei profumi calmanti da spruzzare sul cuscinodi coricarsi.Le pillow mist sono tutte formulate a base di fragranze naturali che, se spruzzate sulla federa, rilasciano lentamente la loro essenza per favorire un sonno profondo. Visti i benefici, l’idea di indossare unda notte inizia ad essere più diffusa. Tra le fragranze da scegliere, la lavanda è una delle note olfattive più usate da vaporizzare sul cuscino perchésonni rilassanti. Anche profumi come il legno di sandalo, la vaniglia e lo zafferano possono avere lo stesso effetto.Si consiglia, però, di optare per una fragranza diversa rispetto a quella usata per il giorno. Infatti per ilnotturno è meglio unpiù fresco.