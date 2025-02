Iltempo.it - Sorpresa Fedez, cosa c'è dietro la riconquista dei social

Leggi su Iltempo.it

Sul palco del Teatro Ariston, seconda serata perche si presenta in gara dopo tre anni dalla sua ultima partecipazione con Francesca Michielin col brano "Chiamami per nome". Look sobrio total black firmato Versace, con un dettaglio che non è passato inosservato: uso di lenti a contatto nere, che sembra essere legato al tema della sua canzone "Battito", cioè la depressione e la voglia di combatterla., infatti, racconta il punto di vista di chi affronta i propri demoni interiori: la donna descritta nella canzone rappresenta la depressione, simboleggiando il viaggio interiore dell'artista verso la guarigione. Molto interessante, quindi, la presenza dell'artista che cerca di raccontarsi nella sua intimità e aprirsi col pubblico riguardo le sue fragilità da un lato ma, dall'altro lato, sembra essere sempre intimidito e ambiguo.