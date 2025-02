Ilrestodelcarlino.it - Sopraelevazione dei box. Al via la progettazione : "Lavori in tempi celeri"

Passo in avanti verso l’annunciatadel corpo box dell’Autodromo. Il Con.Ami, che dal 2012 ha in gestione le sorti del circuito, ha infatti affidato ladell’intervento (piano di fattibilità tecnico economica ed esecutivo) e la direzione deiper la costruzione del nuovo "edificio polivalente" da oltre 3mila metri quadrati in grado di aumentare le possibilità ricettive dell’impianto. Se ne occuperanno, per quasi 140mila più Iva, i professionisti che hanno già seguito la costruzioni del museo, del centro medico e, inpiù recenti, della passerella pedonale. Si tratta, in particolare, di un Raggruppamento temporaneo di professionisti formato da: Arklab studio di architettura; Studio Associato Energia; ingegneri Odine Manfroni, Fabio Tosti e Massimo Saviotti.