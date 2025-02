Justcalcio.com - “Sono stato segnalato alla polizia per aver fatto un gesto maleducato ai fan di Coventry City – Ho ottenuto una multa di £ 17.000”: la leggenda dell’Arsenal rivela una punizione grave dopo la partita della Premier League

Breaking:L’Arsenal ha il peggior record disciplinare inin questa stagione, con i loro quattro cartellini rossi la maggior parte di qualsiasi squadra.Nessuno dei giocatoririmproverato dper le loro azioni in campo, tuttavia, come è successo a Ian Wright nel 1997.Giocando contronell’aprilestagione 1996/97, Wright ha segnato una penalità del primo tempo per annullare l’apri di Dion Dublino. L’attaccanteha giocato tutti i 90 minuti del pareggio per 1-1 a Highfield Road, magiocato contro Richard Shaw e Paul Williams, ha presto avuto un’altra battaglia in mano – questa volta con la.LaIan Wright ha consegnato £ 15.000 diWright ha ricevuto una fortecome(Credito immagine: Alamy)Mentre camminava fuori dal campofine del gioco,coinvolto i fan die ringraziando i propri sostenitori, Wright è entrato nello spogliatoio solo per essere incontrato con le forze dell’ordine.