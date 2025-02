Ilrestodelcarlino.it - "Sono stata molestata”, ma aveva simulato la violenza per non pagare il tassista: denunciata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 13 febbraio 2025 – Noni soldi perla corsa del taxi e così hadi esseremoledal. L’episodio è accaduto ieri sera in via Venezian, vicino alla questura di Bologna: la donna, una 38enne di Cattolica (Rimini), èdalla polizia per simulazione di reato, insolvenza fraudolenta, resistenza a pubblico ufficiale e percosse. Inoltre è scattata anche la sanzione per atti osceni e per ubriachezza manifesta. A chiamare il 113 è stato lo stesso, un 54enne al quale la donnachiesto di essere portata a uno sportello bancomat per prelevare e saldare il conto. Scesa dall'auto avrebbe cominciato a comportarsi in modo strano, denudandosi come se volesse fare i propri bisogni in strada. L'uomo, preoccupato, ha così avvisato la polizia.