"Sono donna, posso combattere". Imane Khelif ricorre contro l'esclusione dai Mondiali ispirata da Trump

La pugile algerina Imaneha dichiarato di essere pronta a “intraprendere tutte le azioni legali necessarie” dopo l’ultima mossa della International Boxing Federation (Iba) in una disputa di genere che dura dalle Olimpiadi di Parigi dell’anno scorso. “Non me ne andrò da nessuna parte. Combatterò sul ring, combatterò in tribunale e combatterò sotto gli occhi del pubblico finché la verità non sarà innegabile”, ha giuratoin un post su Instagram dopo essere stata esclusa daidi boxe femminile.Imaneha dichiarato di essere pronta a “intraprendere azioni legali”e la pugile taiwanese Lin Yu-ting hanno vinto le medaglie d’oro nelle loro categorie ai Giochi, essendo state autorizzate a competere dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) un anno dopo essere state squalificate dai campionatigestiti dall’Iba per aver presumibilmente fallito i test di idoneità.