Iltempo.it - "Sono depressa e i farmaci non mi fanno migliorare". Asia Argento a cuore aperto

, prendo ancora iper curarmi ma i disturbi non passano». È un'quella che racconta, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, il periodo difficile che sta affrontando. «I miei traumi arrivano da lontano», racconta l'attrice romana che ricorda l'infanzia e il complicato rapporto con la famiglia. E spiega: «Le violenze subite, ma soprattutto, la mia famiglia che mi ha tenuto sempre distante, senza baci né abbracci. Ricordo che a 9 anni giravo sola per strada. Mia madre era alcolizzata». La 49enne non si nasconde nel racconto: «Mi ripetevo da piccola che non sarei mai stata come lei e poi mi è capitato di seguire le sue orme». Nel corso dell'intervistaha ricordato gli uomini che ha amato e che hanno segnato la sua vita in modo particolare, come Antony Bourdain, che si è suicidato nel 2018: «È stato l'amore della mia vita», racconta l'attrice nel salotto di Setta.