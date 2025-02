Tuttoandroid.net - Sono arrivati i temi all’interno di WhatsApp: via con la personalizzazione delle chat

Leggi su Tuttoandroid.net

La versione in questione, identificata dal numero 2.25.2.85, è in fase di roll out da questo pomeriggio attraverso il Google Play Store e, come detto, aggiunge iall'interno dell'applicazione per Android di.L'articolodi: via con laproviene da TuttoAndroid.