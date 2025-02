Oasport.it - Sonego-Humbert, ATP Marsiglia 2025: programma, orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Lorenzoaffronterà Ugonei quarti di finale del torneo ATP 250 di. L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.30 sul campo Centrale dopo un confronto di doppio (Goransson/Verbeek-Gille/Zielinski) e la partita tra il belga Bergs e il cinese Zhang (non inizierà prima delle ore 14.30).Il tennista piemontese ha esordito sul cemento francese con una bella vittoria contro l’olandese Botic van de Zandschulp e poi ha beneficiato del ritiro del padrone di casa Luca Van Assche, ma ora l’asticella si alzerà terribilmente e affronterà il transalpino, testa di serie numero 2 del tabellone che ha goduto di un bye e poi ha regolato il kazako Bublik.Il 29enne piemontese incrocerà il 26enne padrone di casa: si preannuncia un impegno difficile per il numero 35 del ranking ATP contro il numero 17 del ranking ATP.