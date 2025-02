Thesocialpost.it - Sondaggi politici: flessione per il centrodestra, calo anche per il Pd. Cresce solo il M5S

Leggi su Thesocialpost.it

registrano unageneralizzata per il, con unper il Partito Democratico, mentre crescono M5S e +Europa. I dati, forniti dalla Supermedia YouTrend/Agi, rivelano una settimana di tendenze contrastanti per i principali schieramenti, con una lieveper Fratelli d’Italia (FdI) e unpiù marcato per il Pd.IlinDopo aver raggiunto un picco due settimane fa, probabilmente a causa dell’onda lunga del consenso acquisito a gennaio, FdI scivola sotto la soglia del 30%, con unadi 0,3 punti.Forza Italia e Lega segnano piccole perdite, rispettivamente -0,1 e -0,2. L’intero, dunque, segna una perdita complessiva di 0,7 punti, scivolando al 48,6% nelle intenzioni di voto, dopo un periodo di stabilità e consensi.