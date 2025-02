Lettera43.it - Sondaggi politici 13 febbraio: centrodestra in flessione, cala anche il Pd

Leggi su Lettera43.it

L’ultima Supermedia YouTrend/Agi ha evidenziato un calo per i partiti di, con Fratelli d’Italia che, dopo il picco di gennaio, è sceso leggermente sotto la soglia del 30 per cento, attestandosi al 29,8% (-0,3 rispetto alla rilevazione di due settimane fa). Il Partito democratico ha registrato unapiù marcata, perdendo 0,6 punti e fermandosi al 23,1 per cento. Movimento 5 stelle e +Europa, invece, sono risultati in crescita, rispettivamente all’11,4 per cento (+0,4) e al 2 per cento (+0,2).Italia Viva ha segnato un leggero incremento dello 0,1 per cento, mentre gli altri partiti di, Forza Italia e Lega, hanno subito variazioni negative, scendendo rispettivamente al 9,2 per cento (-0,1) e all’8,5 per cento (-0,2).Stabili Azione e Alleanza Verdi Sinistra, calo per Noi ModeratiL’analisi è stata effettuata il 13e si basa sucondotti tra il 30 gennaio e il 12da diversi istituti demoscopici, tra cui EMG, Eumetra, Ipsos, Noto, Quorum, SWG e Tecnè.