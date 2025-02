Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 13 febbraio: chi rischia stasera

Leggi su Dilei.it

Puntata numero trentuno per il, che si avvicina sempre di più alla finale. Mancano infatti poche settimane alla conclusione di questa edizione del reality show, la meno seguita di sempre, che nonostante tutto però è riuscita a rimanere in piedi, confermandosi uno dei programmi di punta della rete.Nell’appuntamento del 13non è prevista alcuna eliminazione: dopo l’uscita volontaria di Pamela Petrarolo, che ha messo fine al gruppetto delle Non è la Rai, Lorenzo Spolverato è diventato uno dei finalisti di questa edizione. Adesso bisognerà capire chi è il preferito del pubblico, colui che tra gli inquilini riuscirà a conquistare l’immunità., i nominati del 13Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e l’inviata social Rebecca Staffelli – la diretta del 13delprevede un nuovo televoto, che in questa occasione non sarà eliminatorio.