Soltanto ansia ma Ilaria muore a soli 26 anni | la scoperta dopo il dramma cosa le è successo

Sonia Paradiso sfoglia i video sul suo smartphone. Il primo risale al 26 settembre 2019, tre giorniche sua figliaParimbelli era stata dimessa dal pronto soccorso del Policlinico San Marco di Zingonia con una diagnosi di «crisi d’». La giovane, di 26e originaria di Dalmine, tiene in mano una pillola, visibilmente confusa: invece di assumerla, la versa nel bicchiere di tè. «Era probabile che fosse sotto l’effetto dei farmaci», spiega la madre. Prosegue nella visione di altri video, in cui, qualche mese, riempie un bicchiere d’acqua, incastra una stella nel posto giusto di un cubo e colora un cerchio di blu senza uscire dai bordi. Questi piccoli progressi erano significativi per una ragazza che, nel frattempo, era stata ricoverata in terapia intensiva per un’encefalite causata da herpes: «Ci avevano avvisato che non avrebbe più potuto scrivere, vedere o deglutire».