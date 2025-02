Liberoquotidiano.it - "Solo per far star male le persone". Dopo il "linciaggio", lo sfogo di Sarah Toscano: ombre a Sanremo

la sua esibizione al Festival di2025,ha scelto di tenersi lontana dai social e dai giudizi del web, preferendo concentrarsi sulle emozioni vissute sul palco. Lo ha spiegato lei stessa, facendo seguito alle parole di Irama, che la aveva difesa dalle critiche-social. La cantante, al suo debutto all'Ariston, ha infatti apprezzato il discorso del collega, ha rimarcato come spesso le critiche siano eccessivamente dure, ingiuste, soprattutto nei confronti degli artisti emergenti. “Mi sono tenuta alla larga dai social e dai commenti sulla mia esibizione per evitare di farmi condizionare. Però condivido il discorso di Irama perché ritengo che a volte ci siano dei commenti che non portino a niente di concreto ma servonoa farle. Quindi condivido il discorso che ha fatto e lo ringrazio anche perché ha fatto un bellissimo gesto nei miei confronti”, si è sfogata, ringraziando chi la ha sostenuta.