Soldi facili e criptovalute con Fininvest? Chiuso sito che usava il marchio Berlusconi per “vendere” investimenti truffa

Milano – Ilonline.com è statodalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per aver pubblicizzato i proprio servizi finanziari attraverso l’uso improprio dei marchie Mediaset, nonché l’utilizzo illecito dell’immagine di alcuni esponenti della famiglia. Questa è solo l’ultima di una lunga serie di operazioni che hanno come obiettivo il contrasto all’abusivismo finanziario che fa leva sulla notorietà di personaggi del mondo istituzionale o imprenditoriale. Negli ultimi mesi, la piattaforma ha sfruttato il nome e il logo diper promuovere falsi pacchetti di investimento. Itori utilizzavano anche video generati con l’intelligenza artificiale, in cui appaiono personaggi noti o figure istituzionali, per conferire credibilità alle loro offerte.