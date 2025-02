Oasport.it - Sofia Goggia si sfoga: “Situazione tragicomica. Allucinante come butto via le gare”

Cala il sipario anzitempo sulla rassegna iridata di, uscita di scena nella prima manche dello slalom gigante femminile valido per i Mondiali 2025 di sci alpino, in corso a Saalbach, in Austria: l’azzurra non nasconde tutta la propria amarezza ai microfoni di Rai 2 HD.L’azzurra descrive quanto accaduto: “Oggi ero proprio bella serena, sono partita penso anche bene. mi sentivo bene nel ritmo. Sono andata un po’ lunga in una curva, io non conosco persona a cui si gira il bastone, si impunta e lo prendono in faccia, solo io. Finisco in alcune situazioni tragicomiche che sono inspiegabili, però mi capita spesso, quindi sicuramente devo lavorare sotto questo aspetto, perché sempre a me“.cerca in ogni caso di guardare al prossimo futuro: “Si guarda avanti sempre e comunque, che si vada bene o che si vada male.