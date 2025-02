Fanpage.it - Sofia Goggia rassegnata, il fuori onda dopo la caduta in slalom spiega tutto: “Non so più che c… fare”

Leggi su Fanpage.it

è stata eliminata nella 1a manche delloai Mondiali di Saalbach per una serie di situazioni definite da lei stessa amaramente "tragicomiche. Non conosco nessuno cui si impianta un bastoncino e ti arriva in faccia". Dichiarazioni di completa rassegnazione: "Andavabene, oggi ero veloce e serena, poi arrivano queste cose inbili. Così non può continuare, ma oramai son."