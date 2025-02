Pisatoday.it - Sociale: immobile al Cep ospiterà il Centro per le Famiglie

Leggi su Pisatoday.it

Il Comune di Pisa, con l'obiettivo di rafforzare i servizi territoriali a sostegno dellee del benessere dei bambini, ha concesso in comodato d'uso gratuito alla Azienda USL Toscana Nord ovest i locali dell'ex distretto sanitario di via Cilea 1, al Cep, per ospitare ilper le.