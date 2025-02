Lanazione.it - Sociale: dal Comune un immobile alla Sds per le attività del Centro per le Famiglie

Pisa, 13 febbraio 2025 - Il, con l'obiettivo di rafforzare i servizi territoriali a sostegno dellee del benessere dei bambini, ha concesso in comodato d'uso gratuitoAzienda USL Toscana Nord ovest i locali dell'ex distretto sanitario di via Cilea 1, al CEP, per ospitare ilper le, gestito della Società della Salute della Zona pisana. Iloffre supporto ai nuclei familiari più fragili promuovendo iniziative di informazione, orientamento, condivisione edi assistenza. La concessione avrà una durata di 5 anni. "Precedentemente ilsi trovava in via Flamini, in un edificio anch’esso di proprietà comunale - spiega l’assessore alle politiche sociosanitarie deldi Pisa, Giovanna Bonanno - ma la struttura non era più adatta a svolgere lenecessarie, che richiedevano anche l’integrazione con altri servizi.