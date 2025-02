Bergamonews.it - Smantellata banda specializzata in furti di Land Rover Defender: “Il mio, parcheggiato e subito rubato”

Leggi su Bergamonews.it

Zogno. Il modus operandi era sempre lo stesso: pedinavano auto di lusso e le rubavano grazie a strumenti altamente tecnologici per bypassare i sistemi di sicurezza.Alle prime luci dell’alba di mercoledì 12 febbraio i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo, coadiuvati nella fase esecutiva da militari della Compagnia di Zogno, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini italiani, residenti nella Bergamasca, accusati entrambi del furto aggravato di tre.Uno dei due è anche accusato di riciclaggio, per aver falsificato il numero di telaio di una Mercedes Glc oggetto di appropriazione indebita: i due indagati erano già noti alle forze dell’ordine. L’indagine, coordinata dalla Procura di Bergamo, ha scoperto un articolato sistema did’auto di lusso, in particolare, che nel 2024 imperversava nella provincia orobica.