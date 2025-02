Lanazione.it - Smaltimento delle acque piovane. Finita la prima fase in via Ex Pulga

Lavori in corso ad Ameglia: si è conclusa ladegli interventi in via Ex, un intervento strategico per migliorare il sistema die prevenire gli allagamenti. Nel dettaglio è stata rimossa la vecchia condotta, non più idonea alla portata d’acqua e installata una nuova di maggiore sezione per migliorare il deflusso verso la stazione di sollevamento. L’importo è stato di 26.151 euro, la ditta esecutrice Sana srl di Sarzana. I lavori non sono terminati, ma proseguiranno nelle prossime settimane con la secondadell’intervento, che interesserà via Don Minzoni, nella zona di Cafaggio. Conclusa anche la messa in sicurezza del cimitero di Ameglia, dove è stata approvata la progettazione per l’ampliamento. L’intervento, affidato alla ditta Vanora srl, ha riguardato il restauro della copertura e dei prospettistrutture edilizie, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e preservare il decoro del luogo.