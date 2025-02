Ilrestodelcarlino.it - Slitta il decreto per escludere i bagnini under 18

ilrelativo all’età minima per svolgere l’attività di bagnino in spiaggia e vi sono anche chiarimenti rispetto al discusso servizio di salvataggio in mare in periodo invernale che tanta preoccupazione ha creato ai titolari degli stabilimenti balneari. Ad interessarsi delle due questioni è stato il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni. Ma andiamo con ordine. Undel ministro Salvini dello scorso anno prevedeva da quest’anno che iavessero raggiunto la maggiore età, ossia 18 anni, per svolgere l’attività di salvataggio. "Ebbene – spiega il senatore Balboni – ho presentato un emendamento alMilleproroghe, approvato oggi, che faràre l’entrata in vigore del provvedimento al 2026, consentendo così di valutare migliori soluzioni. Quindi, i giovani di 16 anni che hanno lavorato durante la stagione balneare lo scorso anno, potranno farlo anche nell’estate 2025".