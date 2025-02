Ilgiorno.it - “Sliding Doors“ e gli inciampi dell’esistenza

Lui è un apicoltore. Un po’ rigido. Con qualcosa di misterioso. Lei è una cosmologa. Il destino li fa incrociare. E loro decidono (o forse no) di conoscersi, di amarsi, di tradirsi. Insomma: di vivere. Scoprendo giorno per giorno le mille sfumature a cui possono portare glie le scelte. Ma "Costellazioni" di Nick Payne va molto oltre la semplice storia d’amore. Per raccontare di universi paralleli e di fisica quantistica applicata alla vita quotidiana. Un po’ come in "" per intendersi. Spunto affascinante. E per nulla facile da portare in scena. Ci è riuscito bene Raphael Tobia Vogel. Firmando uno degli spettacoli che più hanno sorpreso in queste stagioni. Tanto che il Franco Parenti lo ripropone ancora una volta, da stasera al 2 marzo. Protagonisti Elena Lietti e Pietro Micci, ormai entrambi richiestissimi dalle produzioni cine-televisive.